Via libera del dl Sostegni da parte del Premier (Di lunedì 22 marzo 2021) Arriva il via libera da parte del Presidente Sergio Mattarella che ha firmato il decreto Sostegni. Decreto Sostegni, Il Presidente Sergio Mattarella ha firmato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Arriva il viadadel Presidente Sergio Mattarella che ha firmato il decreto. Decreto, Il Presidente Sergio Mattarella ha firmato su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Covid, #Ats dà il via libera ai nazionali. Furia #Inter: solo allenamenti e niente partite - capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - Agenzia_Ansa : La legge Zan contro l'omofobia ha avuto il via libera della Camera il 4 novembre scorso e ora ferma al Senato in at… - thewaterflea : RT @FeliceAquila: La bodenza di fuoco... 29 febbraio 2020 Gualtieri: “Spenderemo 3,6 miliardi per affrontare la crisi. E l’Ue ci darà via… - carmen_distaso : RT @GiovanniPaglia: A proposito di opposizione: avete sentito una sola parola di Giorgia Meloni contro il condono? Una sillaba di preoccupa… -