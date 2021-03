Tra ottobre e dicembre Facebook ha cancellato 1,3 miliardi di account falsi (Di lunedì 22 marzo 2021) Esistono persone che non esistono. Sui social. Questa è la sintesi dell’ultimo report pubblicato da Menlo Park: cancellati in soli tre mesi (da ottobre a dicembre del 2020) oltre 1,3 miliardi di profili fake iscritti al social di Mark Zuckerberg. Una quantità infinita, circa un sesto della popolazione mondiale. La maggior parte di loro sono stati bloccati “all’ingresso”, altri invece sono riusciti ad accedere e procedere con i classici cliché della disinformazione, delle bufale e delle fake news nate e condivise sulla piattaforma. Gli account falsi su Facebook sono l’esatta rappresentazione della direzione sbagliata intrapresa da chi crede di utilizzare i social per spargere menzogne. LEGGI ANCHE > Nel 2020 Google ha bloccato oltre 3 miliardi di pubblicità ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 marzo 2021) Esistono persone che non esistono. Sui social. Questa è la sintesi dell’ultimo report pubblicato da Menlo Park: cancellati in soli tre mesi (dadel 2020) oltre 1,3di profili fake iscritti al social di Mark Zuckerberg. Una quantità infinita, circa un sesto della popolazione mondiale. La maggior parte di loro sono stati bloccati “all’ingresso”, altri invece sono riusciti ad accedere e procedere con i classici cliché della disinformazione, delle bufale e delle fake news nate e condivise sulla piattaforma. Glisusono l’esatta rappresentazione della direzione sbagliata intrapresa da chi crede di utilizzare i social per spargere menzogne. LEGGI ANCHE > Nel 2020 Google ha bloccato oltre 3di pubblicità ...

