Qualificazioni Mondiali 2022 | il calendario dell’Italia | programma | date e orari

(Di lunedì 22 marzo 2021) Entra nel vivo la fase a gironi die l’Italia del Ct Mancini lo affronta con l’intenzione di non ripetere il disastro del 2017 quando gli azzurri furono eliminati dalla Svezia a San Siro e non ottennero il pass per la rassegna di Russia. Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania sono le avversarie degli azzurri nel gruppo C di. Si parte il 25 marzo al Tardini con gli azzurri che cercano prime risposte a pochi mesi dagli Europei.Giovedì 25 marzo Ore 20:45, Italia-Irlanda del nord Domenica 28 marzo Ore 21:45, Bulgaria-Italia Mercoledì 31 marzo Ore 21:45, Lituania-Italia Giovedì 2 settembreo da definire, Italia-Bulgaria Domenica 5 settembreo da definire, Svizzera-Italia Mercoledì 8 settembreo da ...

Advertising

AleAntinelli : Daniele #DeRossi entra ufficialmente nello staff azzurro di Roberto Mancini. Da domenica sera al lavoro per le qual… - Giovanna8216 : Onore alla Comembol che ha sospeso le qualificazioni mondiali evitando rischi e patemi. Ripeto i miei auguri a tutt… - Tomele03 : @Yoshimitzu98 Qualificazioni mondiali 2022 - NandoPiscopo1 : @russ_mario1 Kjaer ho paura Capitano+qualificazioni mondiali - FTB_Champagne : Bella cazzata l’ok dell’ @AslMilanonews, ancora peggio le federazioni che reclamano i giocatori, peggio ancora la… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali

Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell'Italia in vista delle gare di qualificazione aiin Qatar nel ...... in procinto di rispondere alle rispettive convocazioni dopo il pressing sull'Ats delle varie federazioni per avere i propri giocatori in vista degli impegni validi per le. ...L'esito degli ultimi test ha liberato i sette nazionali stranieri pronti a rispondere alle rispettive convocazioni dopo il pressing sull'Ats delle varie federazioni per avere i giocatori a ...Per le Nazionali maggiori, invece, via alle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Grande curiosità, ovviamente, per Zlatan Ibrahimovic, che torna a giocare per la sua Svezia dopo cinque anni. Gli ...