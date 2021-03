Positivi in libera uscita. Sono 131 i contagiati denunciati in una settimana per aver violato l’obbligo della quarantena (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 131 i contagiati denunciati dalle forze dell’ordine in una settimana, quella appena trascorsa, per aver violato l’obbligo della quarantena. Li hanno sorpresi durante i controlli anti-Covid all’esterno dello loro a abitazione dove dovevano ovviamente rimanere confinati. Nel corso della stessa settimana le persona controllate Sono state oltre 707mila, 11.457 di queste Sono state sanzionate le aver violato le restrizioni previste nelle varie zone del Paese e 131 quelle denunciate all’autorità giudiziaria per aver violato la quarantena. Le persone controllate dalle forze dell’ordine ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021)131 idalle forze dell’ordine in una, quella appena trascorsa, per. Li hanno sorpresi durante i controlli anti-Covid all’esterno dello loro a abitazione dove dovevano ovviamente rimanere confinati. Nel corsostessale persona controllatestate oltre 707mila, 11.457 di questestate sanzionate lele restrizioni previste nelle varie zone del Paese e 131 quelle denunciate all’autorità giudiziaria perla. Le persone controllate dalle forze dell’ordine ...

