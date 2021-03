Ogni maledetto lunedì – Aspetta, come? La tua squadra del cuore ha perso in casa col Benevento? (Di lunedì 22 marzo 2021) Ok, è lunedì, ma poteva andare peggio. Aspetta, come? La tua squadra del cuore ha perso in casa col Benevento? In una giornata che ha tutta l’aria di essere decisiva per le sorti del campionato? D’accordo, abbiamo toccato un tasto dolente, permettici di rimediare rivivendo insieme il meglio del peggio (o il peggio del meglio, starà a te deciderlo) della settimana appena trascorsa. lunedì scorso il generale Figliuolo, con una divisa con più toppe di quella dell’Inter nell’anno post-Triplete, firmava la nuova ordinanza vaccinale. Ammettilo, se abbiamo pensato alla stessa cosa guardando le sue medagliette, entrambi abbiamo avuto un’infanzia fantastica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ok, è, ma poteva andare peggio.? La tuadelhaincol? In una giornata che ha tutta l’aria di essere decisiva per le sorti del campionato? D’accordo, abbiamo toccato un tasto dolente, permettici di rimediare rivivendo insieme il meglio del peggio (o il peggio del meglio, starà a te deciderlo) della settimana appena trascorsa.scorso il generale Figliuolo, con una divisa con più toppe di quella dell’Inter nell’anno post-Triplete, firmava la nuova ordinanza vaccinale. Ammettilo, se abbiamo pensato alla stessa cosa guardando le sue medagliette, entrambi abbiamo avuto un’infanzia fantastica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

Advertising

VentagliP : RT @stepami1976: Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Alda Merini) #PoesiaDay #VentagliDiParole - GiacomoPiazza5 : @martinaa1897 Kulu è un contropiedista, lo fa giocare a destra per farlo convergere sull'interno sinistro per il ti… - stepami1976 : Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Alda Merini) #PoesiaDay #VentagliDiParole - MargaCirce : 'Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce.' (Alda Merini) - silvagni_olinda : RT @GioLario: Questo governo ogni giorno che passa fa sempre più schifo #Draghi non è il mio pdc Che sia maledetto chi ha voluto sto schi… -