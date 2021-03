Man | “In Italia ho trovato molte differenze | c’è più tattica Spero di soddisfare le aspettative del Parma”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dennis Man, attaccante del, ha parlato così ai microfoni di FRF TV direttamente dal ritiro della nazionale rumena: “trae Romania? Innanzitutto l’aspetto tattico.cose sono cambiate con il mio arrivo al. È un paese diverso, un principio diverso. Uno stile di vita diverso. Ci sonoabbastanza grandi rispetto alla Romania. Posso dire che gli stili di entrambe le squadre (FCSB e, ndr) sono leggermente diversi. Una squadra, l’FCSB, attacca molto, e innoi aldobbiamo difenderci, perché incontriamo squadre molto forti. Mache in futuro farò del mio meglio e che quelli che ci saranno saranno soddisfatti di me.Pressione? Non so se con la nazionale ...