L’economia al bivio della “Sovranità Tecnologica” di P Boccardelli | R Cerra

(Di lunedì 22 marzo 2021) (a cura di Paolo, Direttore Luiss Business School e Membro Comitato Scientifico CED, Rosario, Presidente Centro Economia Digitale) L’elezione di Biden offre alle due sponde dell’Atlantico una grande opportunità per costruire il futuro delle democrazie liberali occidentali e delle loro economie nella tecnosfera. Ma se Stati Uniti ed Europa non riusciranno a realizzare a breve un accordo su comuni regole sul digitale gran parte del pianeta potrebbe adottare modelli e regole promosse da sistemi autarchici a loro uso e vantaggio. La geografia fisica ha sempre definito le primarie strategie di un paese nei secoli passati, da oggi a questa andrà obbligatoriamente sommata anche la geografia digitale. E la geografia digitale nelle due sponde atlantiche vede un’America che si è sottratta ai colloqui presso l’OCSE su come tassare i giganti ...