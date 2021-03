Isola Dei Famosi 2021: il mistero del make up delle naufraghe (Di lunedì 22 marzo 2021) Da Fariba Tehrani a Daniela Martani, quest’anno le naufraghe de Isola Dei Famosi 2021 sembrano più curate che mai. Ecco il segreto! Durante la prima puntata de L’Isola Dei Famosi 2021, alcune naufraghe sembravano sfoggiare una make up quasi impeccabile! Prima fra tutte, Fariba Tehrani che, come sottolineato dalla stessa Ilary Blasi, ostentava una perfetta linea di eye liner nonostante la dura prova affrontata nei minuti precedenti tra le limpide acque dell’Honduras. Nei giorni successivi, anche la figlia Giulia Salemi “prende in giro” Fariba menzionando, in un’instagram stories in compagnia del fidanzato Pierpaolo, il misterioso eye liner della mamma. Ma Fariba Tehrani pare non essere l’unica naufraga vanitosa a trovarsi nel ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Da Fariba Tehrani a Daniela Martani, quest’anno ledeDeisembrano più curate che mai. Ecco il segreto! Durante la prima puntata de L’Dei, alcunesembravano sfoggiare unaup quasi impeccabile! Prima fra tutte, Fariba Tehrani che, come sottolineato dalla stessa Ilary Blasi, ostentava una perfetta linea di eye liner nonostante la dura prova affrontata nei minuti precedenti tra le limpide acque dell’Honduras. Nei giorni successivi, anche la figlia Giulia Salemi “prende in giro” Fariba menzionando, in un’instagram stories in compagnia del fidanzato Pierpaolo, il misterioso eye liner della mamma. Ma Fariba Tehrani pare non essere l’unica naufraga vanitosa a trovarsi nel ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - fisicoso : IO PIENO RASO DEI PROGRAMMI CHE INIZIANO A 21.45 E DOPO I PRIMI DUE SECONDI FANNO DUE MINUTI DI PUBBLICITÀ #isola #tommasozorzi - Martini14Emma : RT @sca_moni: Che pace dei sensi totale vedere solamente la puntata serale dell’#isola e non avere la minima idea di quello che è accaduto… -