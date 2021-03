India, Maire Tecnimont e Adani Enterprises Ltd per sviluppo progetti idrogeno verde (Di lunedì 22 marzo 2021) Maire Tecnimont Spa annuncia che, attraverso le sue controllate NextChem, Stamicarbon e Met Development (Met Dev), ha firmato oggi un Protocollo di Intesa con Adani Enterprises Ltd (Ael), per progetti industriali che integreranno le tecnologie di NextChem e Stamicarbon nonché le competenze e l’expertise di project development di Met Dev per industrializzare la chimica verde e l’economia circolare in India. I progetti saranno focalizzati sulla realizzazione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno da fonti rinnovabili. AEL è una società Indiana quotata alla National Stock Exchange of India e fa parte del Gruppo Adani, il più grande player Indiano attivo nell’energia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)Spa annuncia che, attraverso le sue controllate NextChem, Stamicarbon e Met Development (Met Dev), ha firmato oggi un Protocollo di Intesa conLtd (Ael), perindustriali che integreranno le tecnologie di NextChem e Stamicarbon nonché le competenze e l’expertise di project development di Met Dev per industrializzare la chimicae l’economia circolare in. Isaranno focalizzati sulla realizzazione di prodotti chimici, ammoniaca eda fonti rinnovabili. AEL è una societàna quotata alla National Stock Exchange ofe fa parte del Gruppo, il più grande playerno attivo nell’energia ...

Advertising

MilanoFinanza : Accordo tra Maire Tecnimont e Adani Enterprises per sviluppare l'idrogeno verde in India - ansa2030 : Maire Tecnimont:accordo con Adani per chimica green in India. Progetti guarderanno a prodotti con fonti rinnovabili… - fisco24_info : India, Maire Tecnimont e Adani Enterprises Ltd per sviluppo progetti idrogeno verde: Maire Tecnimont Spa annuncia c… - ansa_economia : Maire Tecnimont:accordo con Adani per chimica green in India. Progetti guarderanno a prodotti con fonti rinnovabili… - fisco24_info : Maire Tecnimont:accordo con Adani per chimica green in India: Progetti guarderanno a prodotti con fonti rinnovabili -