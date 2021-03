Incursione di Morra in un centro vaccinale | il medico | ' lo denuncio' Salvini e Meloni vogliono le dimissioni

Advertising

annaros70527446 : @fattoquotidiano questo è capace solo delle solite sfuriate a 5 Stelle «Siete degli incapaci». Il blitz di Morra,… - annaros70527446 : @M5S_Senato questo è capace solo delle solite sfuriate a 5 Stelle «Siete degli incapaci». Il blitz di Morra, con s… - annaros70527446 : @luigidimaio questo è capace solo delle solite sfuriate a 5 Stelle «Siete degli incapaci». Il blitz di Morra, con… - annaros70527446 : @Deputatipd questo è capace solo delle solite sfuriate a 5 Stelle «Siete degli incapaci». Il blitz di Morra, con s… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Incursione Morra

mi ha aggredito, urlava perché i suoi parenti non erano stati chiamati per i vaccini e alla ... Mario Marin, ha denunciato l'nel centro vaccinale del senatore del M5s e presidente ...E poi mi devo sentire criticare da? Per quale motivo? Non è così che fa un uomo di Stato. A causa di quello che è accaduto sabato ho avuto un malore, mi hanno riscontrato la pressione alta, 170 ..."Morra mi ha aggredito, urlava perché i suoi parenti non erano stati chiamati per i vaccini e alla fine ho avuto un malore" - così il dirigente dell'Asp ...ROMA – “Morra si è presentato sabato mattina mentre eravamo in piena attività, stavamo organizzando e pianificando l’attività di vaccinazione per questa settimana. E’ entrato e si è messo a urlare. Di ...