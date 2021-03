Il blitz di Morra in un centro vaccinale che si è trasformato in un boomerang (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - Promette che in un video spiegherà "nel dettaglio come è andata, veramente, al centro vaccinale di Cosenza" e consiglia "di non alimentarsi con le ricostruzioni dei soliti detrattori". Nel frattempo, però, contro Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, piovono critiche dal centrodestra, dal Partito democratico e da Italia viva. Giorgia Meloni, in un lungo post su Facebook, riprende articoli sui giornali e afferma che l'esponente del Movimento 5 stelle "si sarebbe presentato con la scorta negli uffici della centrale operativa territoriale dell'azienda sanitaria di Cosenza lamentandosi che alcuni suoi parenti non sarebbero ancora stati vaccinati. Per la stampa - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - a questo si sarebbero aggiunte offese di Morra al personale ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - Promette che in un video spiegherà "nel dettaglio come è andata, veramente, aldi Cosenza" e consiglia "di non alimentarsi con le ricostruzioni dei soliti detrattori". Nel frattempo, però, contro Nicola, presidente della commissione parlamentare Antimafia, piovono critiche daldestra, dal Partito democratico e da Italia viva. Giorgia Meloni, in un lungo post su Facebook, riprende articoli sui giornali e afferma che l'esponente del Movimento 5 stelle "si sarebbe presentato con la scorta negli uffici della centrale operativa territoriale dell'azienda sanitaria di Cosenza lamentandosi che alcuni suoi parenti non sarebbero ancora stati vaccinati. Per la stampa - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - a questo si sarebbero aggiunte offese dial personale ...

