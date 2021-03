Graduatorie Ata 2021: iscrizioni dal 22 marzo al 22 aprile, come fare domanda. Le Faq del Ministero (Di lunedì 22 marzo 2021) Dalle 9 di questa mattina, lunedì 22 marzo, fino alla mezzanotte del 22 aprile, sono aperte le iscrizioni per accedere alle Graduatorie Ata 2021 di terza fascia di circolo o Istituto, con validità triennale per le supplenze durante gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Gli aspiranti candidati potranno richiedere, attraverso l’invio di un’unica domanda, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle Graduatorie di circolo e d’Istituto. Graduatorie Ata 2021: chi partecipa e come funziona I candidati avranno a disposizione un mese di tempo a partire da oggi, 22 marzo, fino al 22 aprile 2021 per effettuare la ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Dalle 9 di questa mattina, lunedì 22, fino alla mezzanotte del 22, sono aperte leper accedere alleAtadi terza fascia di circolo o Istituto, con validità triennale per le supplenze durante gli anni scolastici/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Gli aspiranti candidati potranno richiedere, attraverso l’invio di un’unica, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelledi circolo e d’Istituto.Ata: chi partecipa efunziona I candidati avranno a disposizione un mese di tempo a partire da oggi, 22, fino al 22per effettuare la ...

