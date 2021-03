Golf, Honda Classic 2021: Jones trionfa dopo 7 anni, superati gli statunitensi (Di lunedì 22 marzo 2021) Matt Jones ha ottenuto un successo importante, il primo dopo 7 anni per quanto riguarda il PGA Tour. Il Golfista australiano ha superato la concorrenza degli statunitensi Brandon Hagy, Chase Seiffert e Brendan Steele, rispettivamente secondo, terzo e quarto, trionfando all’Honda Classic 2021. Jones ha palesato un rendimento straordinario in Florida, superando i giocatori di casa a Palm Beach Gardens, beffandosi con un totale di 268 (61 70 69 68, -12). Il veterano australiano si è aggiudicato la possibilità di partecipare al Masters Tournament, in programma negli Stati Uniti, precisamente in Georgia, da giovedì 8 a domenica 11 aprile. Con il successo all’Honda Classic, ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Mattha ottenuto un successo importante, il primoper quanto riguarda il PGA Tour. Ilista australiano ha superato la concorrenza degliBrandon Hagy, Chase Seiffert e Brendan Steele, rispettivamente secondo, terzo e quarto,ndo all’ha palesato un rendimento straordinario in Florida, superando i giocatori di casa a Palm Beach Gardens, beffandosi con un totale di 268 (61 70 69 68, -12). Il veterano australiano si è aggiudicato la possibilità di partecipare al Masters Tournament, in programma negli Stati Uniti, precisamente in Georgia, da giovedì 8 a domenica 11 aprile. Con il successo all’, ...

PGA Tour, Matt Jones si riporta in testa all'Honda Classic al termine del terzo round Golf Wise vola al comando all Honda, Westwood è out! IERI A 09:55 I BIG A Ponte Vedra Beach si allontanano invece le chance di bissare il successo dello scorso anno (solo una leggenda come Jack ...

Golf, Matt Jones domina l'Honda Classic 2021 e centra il secondo successo in carriera OA Sport Golf, Matt Jones domina l’Honda Classic 2021 e centra il secondo successo in carriera E' raro nel PGA Tour e nel golf in generale assistere a domeniche completamente prive di pathos e suspance. Eppure è quello che è successo oggi nell'ultimo round del The Honda Classic 2021, con l'aust ...

Honda Classic, Jones torna in testa (ANSA) - ROMA, 21 MAR - Sorpasso e controsorpasso. In Florida Matt Jones approfitta del crollo di Aaron Wise e, con un parziale di 69 (-1) su un totale di 200 (-10), torna in testa all'Honda Classic.

