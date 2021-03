Giornata dell’Endometriosi: Nancy Brilli testimonial (Di lunedì 22 marzo 2021) La SIGO, Società di Ginecologia e Ostetricia, ha scelto Nancy Brilli come testimonial della Giornata dell’Endometriosi che si celebra il 28 marzo Sarà Nancy Brilli la testimonial della Giornata dell’Endometriosi prevista per il 28 marzo 2021, che ha voluto condividere, attraverso un video emozionale, l’azione dei GINECOLOGI ITALIANI finalizzata a porre in primo piano l’attenzione su una malattia, fortemente invalidante per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) La SIGO, Società di Ginecologia e Ostetricia, ha sceltocomedellache si celebra il 28 marzo Saràladellaprevista per il 28 marzo 2021, che ha voluto condividere, attraverso un video emozionale, l’azione dei GINECOLOGI ITALIANI finalizzata a porre in primo piano l’attenzione su una malattia, fortemente invalidante per… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

nickrusso_15 : RT @thevisioncom: Oggi è la Giornata mondiale dell'endometriosi, una patologia cronica che affligge 3 milioni di donne solo in Italia. Eppu… - comingincolors : RT @thevisioncom: Oggi è la Giornata mondiale dell'endometriosi, una patologia cronica che affligge 3 milioni di donne solo in Italia. Eppu… - helvden : RT @thevisioncom: Oggi è la Giornata mondiale dell'endometriosi, una patologia cronica che affligge 3 milioni di donne solo in Italia. Eppu… - Karen__Green_ : RT @thevisioncom: Oggi è la Giornata mondiale dell'endometriosi, una patologia cronica che affligge 3 milioni di donne solo in Italia. Eppu… - DCampus : RT @thevisioncom: Oggi è la Giornata mondiale dell'endometriosi, una patologia cronica che affligge 3 milioni di donne solo in Italia. Eppu… -