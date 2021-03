Covid Lazio, D’Amato: “Primi segnali di frenata”. Metodo “israeliano” per i vaccini (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel Lazio per il secondo giorno di fila il numero dei casi di coronavirus è stato in diminuzione (1.793 contagi e 15 decessi, tasso di positività al 5%). “Alla prima settimana di zona rossa – ha detto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato – si vede un primo segnale di frenata”. Preoccupa, però, la pressione dei ricoveri negli ospedali. Sono infatti in aumento i posti letto occupati nelle terapie intensive (+12 rispetto a sabato). Ragion per cui l’assessore alla Sanità ha invitato a mantenere alta la guardia soprattutto nei prossimi giorni. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. “Il Lazio finora è la regione che ha vaccinato più anziani”, ha sottolineato D’Amato, oltre 290 mila over 80 (l’85% dei prenotati) su circa 470mila in regione. Si potrebbe, però, andare più forte ma scarseggiano le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelper il secondo giorno di fila il numero dei casi di coronavirus è stato in diminuzione (1.793 contagi e 15 decessi, tasso di positività al 5%). “Alla prima settimana di zona rossa – ha detto l’assessore alla Sanità, Alessio– si vede un primo segnale di”. Preoccupa, però, la pressione dei ricoveri negli ospedali. Sono infatti in aumento i posti letto occupati nelle terapie intensive (+12 rispetto a sabato). Ragion per cui l’assessore alla Sanità ha invitato a mantenere alta la guardia soprattutto nei prossimi giorni. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. “Ilfinora è la regione che ha vaccinato più anziani”, ha sottolineato, oltre 290 mila over 80 (l’85% dei prenotati) su circa 470mila in regione. Si potrebbe, però, andare più forte ma scarseggiano le ...

