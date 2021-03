Corinne Clery ospite di Amadeus fa una gaffe: “Chiederei l’indirizzo…” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella puntata di Venerdi’ 19 Marzo, ospite del programma ‘I soliti ignoti’, l’attrice francese Corinne Clery, che come i colleghi che l’hanno preceduta, partecipa come concorrente. La Clery, ha giocato, con la speranza di accumulare un montepremi sostanzioso, da devolvere all’ospedale Spallanzani di Roma, per la ricerca contro il covid. Nel corso della puntata, la simpatica e brava attrice, ha commesso una gaffe, che ha suscitato ilarità nel conduttore. La Clery, avendo dei dubbi sull’identità, di uno degli ignoti, ha chiesto di voler conoscere gli indizi, ma nel formulare questa richiesta, al posto di dire indizio, ha detto indirizzo. LEGGI ANCHE–>Al Bano ricorda la figlia Ylenia “prima o poi ti raggiungerò…” Esattamente, l’attrice chiede ad ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella puntata di Venerdi’ 19 Marzo,del programma ‘I soliti ignoti’, l’attrice francese, che come i colleghi che l’hanno preceduta, partecipa come concorrente. La, ha giocato, con la speranza di accumulare un montepremi sostanzioso, da devolvere all’ospedale Spallanzani di Roma, per la ricerca contro il covid. Nel corso della puntata, la simpatica e brava attrice, ha commesso una, che ha suscitato ilarità nel conduttore. La, avendo dei dubbi sull’identità, di uno degli ignoti, ha chiesto di voler conoscere gli indizi, ma nel formulare questa richiesta, al posto di dire indizio, ha detto indirizzo. LEGGI ANCHE–>Al Bano ricorda la figlia Ylenia “prima o poi ti raggiungerò…” Esattamente, l’attrice chiede ad ...

