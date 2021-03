“Come ha fatto Scanzi a vaccinarsi”: la spiegazione del direttore di ASL Arezzo | VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Come ha fatto Andrea Scanzi a vaccinarsi? Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato Come funzionano le liste di riserva per le dosi avanzate di vaccini, dopo che il giornalista del fatto ha annunciato di essere riuscito a farsi somministrare così la prima dose di Astrazeneca. Sono seguite diverse polemiche e accuse a Scanzi, e addirittura un’interrogazione parlamentare di Fratelli d’Italia: ”Apprendiamo che Scanzi è dotato di poteri sovrannaturali. I cittadini toscani hanno enormi difficoltà a vaccinarsi, con tantissimi ultra 80enni che ancora non sono riusciti a farlo. Ma lui dice di essersi non solo già iscritto ad una lista di riserve di cui i cittadini ignorano l’esistenza, ma addirittura di essersi già vaccinato”, afferma il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021)haAndrea? Qualche giorno fa vi abbiamo raccontatofunzionano le liste di riserva per le dosi avanzate di vaccini, dopo che il giornalista delha annunciato di essere riuscito a farsi somministrare così la prima dose di Astrazeneca. Sono seguite diverse polemiche e accuse a, e addirittura un’interrogazione parlamentare di Fratelli d’Italia: ”Apprendiamo cheè dotato di poteri sovrannaturali. I cittadini toscani hanno enormi difficoltà a, con tantissimi ultra 80enni che ancora non sono riusciti a farlo. Ma lui dice di essersi non solo già iscritto ad una lista di riserve di cui i cittadini ignorano l’esistenza, ma addirittura di essersi già vaccinato”, afferma il ...

