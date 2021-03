Claudio Cervoni | chi è il cavaliere di Uomini e Donne | età | vita privata

Leggi su chedonna

(Di lunedì 22 marzo 2021), chi è ildel trono over di: età,e la storia d’amore con Sabina Ricci.è uno dei cavalieri del trono over di. Non si sa quanti anni abbia precisamente, ma si può supporre che sia un coetaneo di Sabina Ricci e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it