Bertasio e Migliozzi bene in Kenya (Di lunedì 22 marzo 2021) Nino Bertasio e Guido Migliozzi sono stati autori di ottime prestazioni al Magical Kenya Open. I due azzurri hanno terminato appaiati al 12º posto dopo un ultimo giro non semplice. Bertasio, partito ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ninoe Guidosono stati autori di ottime prestazioni al MagicalOpen. I due azzurri hanno terminato appaiati al 12º posto dopo un ultimo giro non semplice., partito ...

Ultime Notizie dalla rete : Bertasio Migliozzi Bertasio e Migliozzi bene in Kenya Nino Bertasio e Guido Migliozzi sono stati autori di ottime prestazioni al Magical Kenya Open. I due azzurri hanno terminato appaiati al 12º posto dopo un ultimo giro non semplice. Bertasio, partito bene, ...

Golf: Kenya Open; Harding vola ma Migliozzi ci crede ... condivide la 17/a piazza con il bresciano Nino Bertasio. Mentre è 47/o (208, - 5) il brianzolo ... Domani a Nairobi il rush finale con Migliozzi, reduce dal secondo posto al Qatar Masters, che proverà a ...

Golf: Justin Harding fa suo il Kenya Open 2021. 12° posto per Bertasio e Migliozzi Seconda gioia sull'European Tour per Justin Harding. Il sudafricano vince il Magica Kenya Open presented by Johnnie Walker 2021, disputato al Karen Country Club di Nairobi, con lo score complessivo di ...

... condivide la 17/a piazza con il bresciano Nino Bertasio. Mentre è 47/o (208, - 5) il brianzolo ... Domani a Nairobi il rush finale con Migliozzi, reduce dal secondo posto al Qatar Masters, che proverà a ...

Seconda gioia sull'European Tour per Justin Harding. Il sudafricano vince il Magica Kenya Open presented by Johnnie Walker 2021, disputato al Karen Country Club di Nairobi, con lo score complessivo di ...