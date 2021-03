Benevento, Foggia: «Corsa su noi stessi. Che emozione battere la Juve» (Di lunedì 22 marzo 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria contro la Juventus: le sue dichiarazioni Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria contro la Juventus. Benevento – «Quando si parla di programmazione, questa va portata avanti. Il primo anno di A è arrivato presto, forse non eravamo ancora strutturati. Oggi, dopo un percorso di tre anni, siamo più completi in tante cose». GAICH – «I primi approcci sono nati dopo il primo lockdown. Lo seguivo da quando era in Argentina, i contatti sono rimasti nel tempo e alla fine ho visto che non stava facendo bene in Russia ma siamo riusciti a portarlo qui». PRESIDENTE VIGORITO – «C’è un rapporto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria contro lantus: le sue dichiarazioni Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria contro lantus.– «Quando si parla di programmazione, questa va portata avanti. Il primo anno di A è arrivato presto, forse non eravamo ancora strutturati. Oggi, dopo un percorso di tre anni, siamo più completi in tante cose». GAICH – «I primi approcci sono nati dopo il primo lockdown. Lo seguivo da quando era in Argentina, i contatti sono rimasti nel tempo e alla fine ho visto che non stava facendo bene in Russia ma siamo riusciti a portarlo qui». PRESIDENTE VIGORITO – «C’è un rapporto ...

