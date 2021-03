Al via il progetto “DigEducati” di Fondazione della Comunità Bergamasca (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha preso formalmente avvio lunedì 8 marzo 2021 il progetto “DigEducati”, promosso dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, selezionato e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile con un contributo di € 1.250.000 e da Fondazione Cariplo con un ulteriore contributo di € 1.250.000. “Abbiamo accolto la proposta di Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione Cariplo – afferma il presidente della Fondazione Comunità Bergamasca Osvaldo Ranica – come un’importante opportunità per il nostro territorio. Il divario digitale è un elemento che può ridurre sensibilmente le possibilità di crescita dei più ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha preso formalmente avvio lunedì 8 marzo 2021 il”, promosso dalla, selezionato e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrastopovertà educativa minorile con un contributo di € 1.250.000 e daCariplo con un ulteriore contributo di € 1.250.000. “Abbiamo accolto la proposta di Impresa Sociale Con i Bambini eCariplo – afferma il presidenteOsvaldo Ranica – come un’importante opportunità per il nostro territorio. Il divario digitale è un elemento che può ridurre sensibilmente le possibilità di crescita dei più ...

