Una vita anticipazioni: Ursula cacciata e umiliata via da Acacias 38, come si vendicherà? (Di domenica 21 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 22 marzo 2021? Grande attesa per le sorti di Genoveva dopo la recente mossa di Ursula. La Dicenta sembra pazza ma in realtà sa bene che cosa vuole fare. Ed è per questo che si è messa sulle tracce di Cristobal facendolo arrivare nuovamente ad Acacias 38. Che cosa farà l’uomo questa volta, potrebbe fare del male a Genoveva o rivelare qualcosa del passato della donna che possa essere utile a Ursula per minacciare la sua padrona? Ursulaperò non sa che Genoveva ha già un’altra mossa pronta: l’accusa del tentato suicidio di Agustina di esser stata lei a istigare la sua amica...Marcia e Santiago sembrano aver trovato la giusta soluzione per andare avanti con il loro matrimonio, un compromesso per provare a essere felici. Marcia però non sa nulla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 22 marzo 2021? Grande attesa per le sorti di Genoveva dopo la recente mossa di. La Dicenta sembra pazza ma in realtà sa bene che cosa vuole fare. Ed è per questo che si è messa sulle tracce di Cristobal facendolo arrivare nuovamente ad38. Che cosa farà l’uomo questa volta, potrebbe fare del male a Genoveva o rivelare qualcosa del passato della donna che possa essere utile aper minacciare la sua padrona?però non sa che Genoveva ha già un’altra mossa pronta: l’accusa del tentato suicidio di Agustina di esser stata lei a istigare la sua amica...Marcia e Santiago sembrano aver trovato la giusta soluzione per andare avanti con il loro matrimonio, un compromesso per provare a essere felici. Marcia però non sa nulla ...

Advertising

pietroraffa : (non vedevamo una #conferenzastampa così da una vita) #Draghi - RaiCultura : ? “L’anima è una specie di inceneritore del corpo, un gesto sublime contro l’empietà della vita.” ALDA MERINI… - redazioneiene : “La mia vita si è distrutta in un attimo”: @roberta_rei incontra la vedova del giornalista assassinato #Khashoggi,… - Tanny90624888 : @singvlarity___ È vero...come sai anche io li ho conosciuti da poco e ti ringrazio sempre per i bei ricordi che pos… - Jopolkadot : RT @Amarcord__: 'mostrami il modo con cui vedi il mondo' Maudie... una vita a colori -