Trovati machete e droga in un appartamento di Pioltello (Milano) (Di domenica 21 marzo 2021) Trovati machete e droga a Pioltello, in provincia di Milano, durante una perquisizione avvenuta in una abitazione sono stati Trovati tirapugni, droga e un machete con una lama di 35 centimetri. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Cassina de’ Pecchi, hanno arrestato un ragazzo di 19 anni e denunciato un giovane di 17 Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021), in provincia di, durante una perquisizione avvenuta in una abitazione sono statitirapugni,e uncon una lama di 35 centimetri. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Cassina de’ Pecchi, hanno arrestato un ragazzo di 19 anni e denunciato un giovane di 17

Advertising

CronacaOssonaTw : Durante la perquisizione sono stati trovati un tirapugni, che verosimilmente è quello utilizzato per colpire la vi… - ilarymary : Durante la perquisizione sono stati trovati un tirapugni, che verosimilmente è quello utilizzato per colpire la vi… - 1Zoom2 : Durante la perquisizione sono stati trovati un tirapugni, che verosimilmente è quello utilizzato per colpire la vi… -