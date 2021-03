Torino, i convocati di Nicola per la Sampdoria (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Torino, Davide Nicola, per il match di questo pomeriggio contro la Sampdoria. Questo l’elenco completo: Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 23 i calciatoridal tecnico del, Davide, per il match di questo pomeriggio contro la. Questo l’elenco completo: Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

