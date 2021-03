Simone Pontesilli | chi è il compagno di vita di Ferzan Ozpetek

(Di domenica 21 marzo 2021)è riuscito a conquistare il cuore del famoso personaggio pubblico,. Dellaprivata sisi san ben poco, a partire dalla sua data di nascita fino ad arrivare alla sua professione. La cosa certa è che è riuscito a render felice il famoso regista internazionale di film conosciuti in tutto il mondo, tra cui: Saturno contro (2007), Rosso Istanbul (2017) e Un giorno Perfetto (2008). Il membro della giuria di Sanremo 2019 esono felicemente fidanzati e innamorati da quasi 18 anni. Nei primi anni 2000 hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine e da qual momento è partita una convivenza di ben quattordici anni. La coppia ha deciso di fare un passo ancora più importante, infatti il settembre del ...

Dall'unione civile conall'ammirazione di Can Yaman La sua prima opera come regista arriva nel 1997 ed è una co-produzione italo-turca Il bagno turco che non solo conquista pubblico ...Ferzan Ozpetek: la vita privata, marito Il 27 settembre 2016, nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, si è unito civilmente acon cui conviveva da 14 anni. FERZAN OZPETEK: ...Da più di 20 anni l’uomo è fidanzato con Simone Pontesilli: i due si sono sposati a settembre del 2016 tramite unione civile nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, dove vivono insieme. Si è ...Ferzan Ozpetek è nato a Istanbul il 3 febbraio 1959, nel quartiere di Fener, da una famiglia della borghesia locale ...