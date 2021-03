Serie A, Verona-Atalanta 0-2: la Dea chiude i conti nel primo tempo e avvisa Milan e Juventus (Di domenica 21 marzo 2021) L'Atalanta vince senza problemi a Verona e aggancia al terzo posto la Juventus.I bergamaschi si sono imposti 2-o sul campo degli scaligeri grazie a un primo tempo giocato ad alti livelli. Le due reti siglate dalle compagine di Gian Piero Gasperini sono infatti arrivate nel corso della prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature un calcio di rigore trasformato da Malinovskyi concesso per una gomitata di Dimarco a Romero. Il raddoppio è un'azione personale di Duvan Zapata che si inventa una progressione dalla destra e depositato con un tocco morbidissimo sull'uscita di Silvestri.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) L'vince senza problemi ae aggancia al terzo posto la.I bergamaschi si sono imposti 2-o sul campo degli scaligeri grazie a ungiocato ad alti livelli. Le due reti siglate dalle compagine di Gian Piero Gasperini sono infatti arrivate nel corso della prima frazione di gioco. Ad aprire le marcature un calcio di rigore trasformato da Malinovskyi concesso per una gomitata di Dimarco a Romero. Il raddoppio è un'azione personale di Duvan Zapata che si inventa una progressione dalla destra e depositato con un tocco morbidissimo sull'uscita di Silvestri.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

