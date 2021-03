Saronno, genitori e studenti in piazza contro la Dad e per la scuola in presenza | FOTO (Di domenica 21 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Circa 200 persone hanno manifestato questo pomeriggio in piazza Libertà a Saronno aderendo all’iniziativa della Rete nazionale “scuola in presenza”. genitori e studenti hanno ribadito la loro contrarietà alla Dad, la didattica a distanza, che sta creando molti problemi ai ragazzi e alle famiglie. Zaini appoggiati alla scalinata di ingresso della chiesa parrocchiale tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Saronno, genitori e studenti in ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 21 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Circa 200 persone hanno manifestato questo pomeriggio inLibertà aaderendo all’iniziativa della Rete nazionale “in”.hanno ribadito la loro contrarietà alla Dad, la didattica a distanza, che sta creando molti problemi ai ragazzi e alle famiglie. Zaini appoggiati alla scalinata di ingresso della chiesa parrocchiale tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin ...

