“Ronaldo disposto a perdere soldi per lasciare la Juve” | vuole a tutti i costi il Real

(Di domenica 21 marzo 2021) Emergono ulteriori dettagli sul futuro di Cristiano: il portoghese farebbe di tutto pur di tornare alMadrid Inon sarebbero un problema e anzi proprio riducendosi lo stipendio Cristianoconfermerebbe la sua voglia dilantus per tornare alMadrid. Questo è il suo obiettivo e il portoghese farà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

uvi291 : Ronaldo rimarrà alla Juve perchè nessuno è disposto a spendere tutti quei soldi -

Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Mandorlini con un 4 - 3 - 3 cosìdal primo minuto: Vannucchi; Germano, Pelagatti, Gasbarro, Curcio; Della Latta,, ...... Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie;, Morata. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 3 - 5 - 1 - 1 cosìdal ...FUTURO RONALDO – «Non ci abbiamo ancora pensato, ha ancora un anno di contratto. Andrea Pirlo non si tira indietro e parla del futuro di Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve ...Calciomercato Juventus, nuovi rumours sull'addio di Cristiano Ronaldo: prime ipotesi sul prezzo di cessione di CR7 ...