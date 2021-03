NBA: LeBron James fuori a tempo indeterminato, brutta distorsione alla caviglia nel match con gli Atlanta Hawks (Di domenica 21 marzo 2021) brutta tegola sui Los Angeles Lakers. Già privi di Anthony Davis, i gialloviola si ritrovano costretti a fare a meno anche di LeBron James a tempo indeterminato, a causa di una distorsione alla caviglia in una zona diversa da quella solita: tra tibia e perone. L’infortunio è giunto nel secondo quarto dell’incontro con gli Atlanta Hawks, a causa di uno scontro con Solomon Hill. James è rimasto in campo per segnare la tripla che lo ha portato a quota 10 punti, poi è stato costretto a uscire: non è più rientrato. Il compagno Kyle Kuzma ha affermato: “Non lo avevo mai visto urlare in quel modo da quando è arrivato qui a Los Angeles“. Da parte sua, il numero 23 gialloviola si esprime così su Twitter: “Nulla ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)tegola sui Los Angeles Lakers. Già privi di Anthony Davis, i gialloviola si ritrovano costretti a fare a meno anche di, a causa di unain una zona diversa da quella solita: tra tibia e perone. L’infortunio è giunto nel secondo quarto dell’incontro con gli, a causa di uno scontro con Solomon Hill.è rimasto in campo per segnare la tripla che lo ha portato a quota 10 punti, poi è stato costretto a uscire: non è più rientrato. Il compagno Kyle Kuzma ha affermato: “Non lo avevo mai visto urlare in quel modo da quando è arrivato qui a Los Angeles“. Da parte sua, il numero 23 gialloviola si esprime così su Twitter: “Nulla ...

Eurosport_IT : Lebron James è uscito all'inizio del secondo quarto contro gli Atlanta Hawks per una brutta distorsione alla cavigl… - SkySportNBA : NBA, Lakers-Hawks 94-99: LeBron si fa male ed esce, Gallinari decisivo e Atlanta vince #SkyNBA #NBA - Eurosport_IT : 18 punti di Gallinari e Lakers KO, Lebron fuori per infortunio ???????? #NBA | #Atlanta | #Lakers - OA_Sport : NBA: LeBron James fuori a lungo per una distorsione alla caviglia - sportal_it : NBA: le condizioni di James dopo l'infortunio -