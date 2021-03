M5S: Meloni, 'Grillo scambia Italia per Corea del Nord, in mano a chi siamo?' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Il capo del M5S deve aver scambiato l'Italia per la Corea del Nord, perché i diktat a giornalisti e conduttori per le interviste si danno solo nelle dittature. Vi rendete conto a chi è in mano l'Italia?”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Il capo del M5S deve averto l'per ladel, perché i diktat a giornalisti e conduttori per le interviste si danno solo nelle dittature. Vi rendete conto a chi è inl'?”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Giorgia

Advertising

TV7Benevento : M5S: Meloni, 'Grillo scambia Italia per Corea del Nord, in mano a chi siamo?'... - ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Pd e M5S continuano a dettar legge, ancora soldi per il reddito di cittadinanza» - GianLunghi : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Pd e M5S continuano a dettar legge, ancora soldi per il reddito di cittadinanza» - Corrado121216 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Pd e M5S continuano a dettar legge, ancora soldi per il reddito di cittadinanza» - patriziagatto3 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Pd e M5S continuano a dettar legge, ancora soldi per il reddito di cittadinanza» -