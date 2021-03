Infortunio di Lebron James: si teme un lungo stop (Di domenica 21 marzo 2021) C’è grande apprensione nei Los Angeles Lakers per l’Infortunio di Lebron James. La stella dell’Nba si è infortunato seriamente alla caviglia destra durante il match contro gli Atlanta Hawks in seguito ad uno scontro con un avversario. Dopo essere rimasto in campo per qualche minuto, ha abbandonato il parquet piuttosto sofferente. Lebron James rischia un lungo stop? Lebron è stato sottoposto immediatamente alla risonanza magnetica che ha riscontrato una brutta distorsione alla caviglia destra. Difficile stabilire i tempi di recupero, ma la sensazione è che potrebbe restare fuori per gran parte della stagione. Una tegola non da poco per i Lakers, già costretti a rinunciare ad Anthony Davis per Infortunio e Marc Gasol a causa del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) C’è grande apprensione nei Los Angeles Lakers per l’di. La stella dell’Nba si è infortunato seriamente alla caviglia destra durante il match contro gli Atlanta Hawks in seguito ad uno scontro con un avversario. Dopo essere rimasto in campo per qualche minuto, ha abbandonato il parquet piuttosto sofferente.rischia unè stato sottoposto immediatamente alla risonanza magnetica che ha riscontrato una brutta distorsione alla caviglia destra. Difficile stabilire i tempi di recupero, ma la sensazione è che potrebbe restare fuori per gran parte della stagione. Una tegola non da poco per i Lakers, già costretti a rinunciare ad Anthony Davis pere Marc Gasol a causa del ...

