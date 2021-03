Elettra Lamborghini annuncia: 'Sono guarita dal Covid, vaff... maledetto virus' (Di domenica 21 marzo 2021) 'Sono negativa, ho combattuto questo bastardo e posso dire che non ce n'è Coviddi'. Con un messaggio ironico Elettra Lamborghini annuncia la guarigione dal coronavirus. 'vaff... maledetto! Questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) 'negativa, ho combattuto questo bastardo e posso dire che non ce n'èdi'. Con un messaggio ironicola guarigione dal corona. '...! Questo ...

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Elettra Lamborghini guarita dal Covid: «Questo virus è un bastardo, adesso so che non si deve uscire di casa» https://t… - zazoomblog : Elettra Lamborghini svela l’esito del tampone: “Tornassi indietro…”- FOTO - #Elettra #Lamborghini #svela #l’esito - zazoomblog : L’Isola dei Famosi: immunità al femminile e scambio di naufraghi. Elettra Lamborghini (negativa) torna in studio! -… - JWYSANRISE : elettra lamborghini ha il neo sotto l’occhio come wooyoung .. un altro motivo per cui dovrebbe coverare pem pem .. ???? -