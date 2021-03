Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Tebas (Liga): «Non farsi scappare offerta Dazn» (Di domenica 21 marzo 2021) «L'offerta di Dazn può portare la Serie A a riaprire un mercato competitivo che non si vedeva da tempo e gettare le basi per il futuro». Al telefono con l'ANSA, il presidente della Liga Javier Tebas commenta la situazione dei Diritti tv in Italia a... Leggi su digital-news (Di domenica 21 marzo 2021) «L'dipuò portare laA a riaprire un mercato competitivo che non si vedeva da tempo e gettare le basi per il futuro». Al telefono con l'ANSA, il presidente dellaJaviercommenta la situazione deitv in Italia a...

