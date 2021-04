‘Direzione la vita’, il primo capitolo della saga di L. L. Words (Di domenica 21 marzo 2021) Direzione la vita è un romanzo dai risvolti introspettivi di L.L. Words, autopubblicato nel 2020 (YouCanPrint) e curato dalla sceneggiatrice televisiva Claudia Bellana. Questa la sinossi del romanzo. Può nascere l'amore da una tragedia? Alexander C. King è reduce da un brutto incidente d'auto che lo ha costretto sulla sedia a rotelle; oltre all'uso delle gambe, sembra aver perso anche la voglia di vivere. I migliori medici di New York hanno provato l'impossibile con lui, senza purtroppo ottenere alcun miglioramento: le ferite più gravi, infatti, A.C. le ha nell'anima. Per non parlare del senso di colpa che lo tormenta e tiene sveglio ogni notte, rendendo ancora più difficile il suo recupero. Solo l'infermiere Robert Johnston e il Primario del "Green", Daniel Zayn, credono che lui possa ancora farcela. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, ... Leggi su 900letterario (Di domenica 21 marzo 2021) Direzione la vita è un romanzo dai risvolti introspettivi di L.L., autopubblicato nel 2020 (YouCanPrint) e curato dalla sceneggiatrice televisiva Claudia Bellana. Questa la sinossi del romanzo. Può nascere l'amore da una tragedia? Alexander C. King è reduce da un brutto incidente d'auto che lo ha costretto sulla sedia a rotelle; oltre all'uso delle gambe, sembra aver perso anche la voglia di vivere. I migliori medici di New York hanno provato l'impossibile con lui, senza purtroppo ottenere alcun miglioramento: le ferite più gravi, infatti, A.C. le ha nell'anima. Per non parlare del senso di colpa che lo tormenta e tiene sveglio ogni notte, rendendo ancora più difficile il suo recupero. Solo l'infermiere Robert Johnston e il Primario del "Green", Daniel Zayn, credono che lui possa ancora farcela. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, ...

Advertising

PietroLeonexxx : @annaluars Lua,e la migliore e saggia scelta che possiamo fare nella nostra vita..,la bibbia e paragona a una busso… - Fata_Turch : @AnnaOrr15 @GiuseppeConteIT @LaStampa Noi Italiani siamo troppo ossequiosi. Manteniamo le cariche a vita. Una mia… - Carmela_oltre : RT @OggiScienza: I pianeti in orbita attorno alla nana rossa potrebbero davvero sostenere la vita? Il misterioso segnale rilevato in direzi… - cinziasams : RT @OggiScienza: I pianeti in orbita attorno alla nana rossa potrebbero davvero sostenere la vita? Il misterioso segnale rilevato in direzi… - SuperChine78 : RT @OggiScienza: I pianeti in orbita attorno alla nana rossa potrebbero davvero sostenere la vita? Il misterioso segnale rilevato in direzi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Direzione vita’ Nano Composite Zirconia Polvere Mercato per tipo, prodotto, modalità di consegna, previsioni per l'utente finale al 2030 - Genovagay Genova Gay