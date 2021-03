Akash Kumar in un’intervista del 2020: “Ho detto no all’Isola dei Famosi, non faccio trash” (Di domenica 21 marzo 2021) Akash Kumar in un’intervista caricata su Instagram lo scorso 25 aprile dal fotografo Stefano Guindani ha rivelato che gli avevano offerto di partire per L’Isola dei Famosi, ma che ha rifiutato perché “troppo trash”. “Quest’anno mi hanno offerto la possibilità di fare L’Isola dei Famosi, ma non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”. A distanza di un anno l’offerta gli è stata rinnovata e nonostante abbia minacciato di ritirarsi ancor prima della partenza, è volato in Honduras dov’è tutt’ora. “Quando mi hanno detto de L’Isola, ho detto di no, gli ho risposto: “Ho ... Leggi su biccy (Di domenica 21 marzo 2021)incaricata su Instagram lo scorso 25 aprile dal fotografo Stefano Guindani ha rivelato che gli avevano offerto di partire per L’Isola dei, ma che ha rifiutato perché “troppo”. “Quest’anno mi hanno offerto la possibilità di fare L’Isola dei, ma non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto. Chi fa piùva più avanti. Ormai è troppo, fai un programma televisivo e diventi”. A distanza di un anno l’offerta gli è stata rinnovata e nonostante abbia minacciato di ritirarsi ancor prima della partenza, è volato in Honduras dov’è tutt’ora. “Quando mi hannode L’Isola, hodi no, gli ho risposto: “Ho ...

