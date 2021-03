Vaccino | a Garbagnate | dopo le incertezze sugli appuntamenti | si prosegue con Astrazeneca per insegnanti

Advertising

ilNotiziarioInd : Vaccino, a Garbagnate, dopo le incertezza sugli appuntamenti, si prosegue con Astrazeneca per insegnanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Garbagnate

Il Notiziario

... ad andare a vaccinarsi nei comuni limitrofi, comee Passirana di Rho, o all'ospedale ...possibile che le persone così anziane siano costrette a una trasferta per ricevere la dose di, ...... all'ospedale Sacco di Milano o a quello diMilanese per essere vaccinati fin tanto che ... per tutelare la salute degli stessi l'ambulatorio per la somministrazione delsarebbe stato ...All’ospedale di Garbagnate sono riprese regolarmente le vaccinazioni anti Covid per i docenti con il vaccino AstraZeneca, rispettando gli appuntamenti già ...“Io chiamo il Covid l’11 settembre della medicina: non si può restare indifferenti”. Con queste emblematiche parole Stefania Piconi, direttrice reparto malattie infettive Manzoni di Lecco, ha chiuso l ...