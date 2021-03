Sonia Lorenzini dopo il gossip | in che rapporti è oggi con Eros Ramazzotti

Advertising

Javi3r_S_S : RT @blogtivvu: Sonia Lorenzini va a trovare Dayane Mello ma scoppia la polemica (e il confronto con Rosalinda) - Trash20202 : Il momento in cui mi ha fatto schifo sonia lorenzini è questo: l'accanimento gratuito e infondato, verso una perso… - SharpsCollector : RT @blogtivvu: Sonia Lorenzini va a trovare Dayane Mello ma scoppia la polemica (e il confronto con Rosalinda) - GiuseppeporroIt : Sonia Lorenzini fa un pit stop a casa di Dayane Mello, ma sul web scoppia il caos (VIDEO) #DayaneMello… - Chiaretta863 : RT @blogtivvu: Sonia Lorenzini va a trovare Dayane Mello ma scoppia la polemica (e il confronto con Rosalinda) -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Lorenzini

Gossip e TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e il cantante sono stati paparazzati dal settimanale Chi al ...è andata a trovare Dayane Mello a Como ed è scoppiata la polemica su Twitter. A quanto pare l'ex tronista si sarebbe spostata per questioni lavorative ma non tutti la pensano allo ...Sonia Lorenzini è andata a trovare Dayane Mello a Como ed è scoppiata la polemica su Twitter. A quanto pare l’ex tronista si sarebbe spostata per questioni lavorative ma non tutti la pensano allo ...GF Vip, arriva l'incontro tanto atteso: finalmente si rivedono dopo il reality di Canale 5; le immagini social fanno impazzire i fan.