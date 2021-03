Snowboardcross Veysonnaz oggi: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 20 marzo 2021) oggi a Veysonnaz, in Svizzera, Michela Moioli si giocherà la Coppa del Mondo 2020-2021 di Snowboardcross con la ceca Eva Samkova. Le due, al momento, nella graduatoria generale hanno gli stessi punti e questa è l’ultima prova della competizione. Non ci sono, dunque, troppi calcoli da fare: colei che conquisterà il miglior piazzamento farà anche sua la sfera di cristallo. La pista elvetica, storicamente, è favorevole a Moioli. L’azzurra, infatti, qua ha vinto ben quattro volte dal 2015 a oggi. Attenzione, però, a non sottovalutare Samkova, la quale è un atleta abituata alla pressione dei grandi appuntamenti e sicuramente saprà dare battaglia. Decisamente diversa, invece, è la situazione in campo maschile. L’austriaco Alessandro Haemmerle è saldamente primo e dovrebbe combinare un disastro per mettere a rischio il suo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021), in Svizzera, Michela Moioli si giocherà la Coppa del Mondo 2020-2021 dicon la ceca Eva Samkova. Le due, al momento, nella graduatoria generale hanno gli stessi punti e questa è l’ultima prova della competizione. Non ci sono, dunque, troppi calcoli da fare: colei che conquisterà il miglior piazzamento farà anche sua la sfera di cristallo. La pista elvetica, storicamente, è favorevole a Moioli. L’azzurra, infatti, qua ha vinto ben quattro volte dal 2015 a. Attenzione, però, a non sottovalutare Samkova, la quale è un atleta abituata alla pressione dei grandi appuntamenti e sicuramente saprà dare battaglia. Decisamente diversa, invece, è la situazione in campo maschile. L’austriaco Alessandro Haemmerle è saldamente primo e dovrebbe combinare un disastro per mettere a rischio il suo ...

