(Di sabato 20 marzo 2021) Meglio idel pubblico che ildi adesso., Fonseca sul match con l’Ajax: “Partita difficile, ma abbiamo le qualità per passare il turno”Queste le parole di Marash, difensore centrale dellaarrivato nell'ultima finestra estiva di calciomercato dal Verona. Il giocatore albanese veste da pochi mesi la casacca giallorossa e - a causa dell'emergenza sanitaria - non ha ancora avuto la possibilità di esordire davanti aicapitolini. Un grande rammarico questo per l'ex difensore degli scaligeri, che in un'intervista rilasciata al noto settimanale Sportweek ha ripreso l'argomento spiegando quanto pesi l'assenza deisugli spalti. Oltre che di questa attuale tematica,è stato chiamato a rispondere ad alcune ...

Advertising

alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Kumbulla: 'Sogno di diventare un pilastro della #Roma e aiutarla a vincere qualcosa' - Mediagol : #Roma, Kumbulla: 'L'assenza dei tifosi pesa, preferisco i fischi al silenzio. Friedkin? Rispondo così'… - ilRomanistaweb : ?? #Kumbulla: 'Sogno di diventare un pilastro della #Roma e aiutarla a vincere qualcosa' - VoceGiallorossa : ??? Kumbulla: 'I Friedkin guardano ogni allenamento. Il mio sogno è di diventare un pilastro della @OfficialASRoma'… - gilnar76 : KUMBULLA: “#Roma è un altro mondo, all’inizio ho faticato. Friedkin sempre vicini, la loro presenza ci aiuta nei mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Kumbulla

di Claudio Franceschini) PROBABILI FORMAZIONINAPOLI/ Diretta tv, chance per? DIRETTA CROTONE BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Crotone Bologna ...Dall'Albania alla. Marashha un desiderio: diventarne un leader, in campo ma anche fuori. Il centrale giallorosso ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek de ' La Gazzetta dello Sport '. Ecco uno ...Napoli – La sfida con la Roma proprio non poteva perdersela ... I problemi di Ibanez cambiano l’assetto difensivo con Cristante favorito con Mancini e Kumbulla. A destra titolare sicuro Karsdorp, ...Il difensore della Roma Marash Kumbulla è intervenuto a Sportweek, commentando un pò questa sua prima stagione in giallorosso ...