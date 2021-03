“Quando andavo alle medie non mi lavavo. Una volta sono svenuta e i miei compagni mi hanno calpestata” (Di sabato 20 marzo 2021) Uno spirito libero, fuori dalle regole e dall’etichette che un po’ ci uccidono e un po’ ci rassicurano, Francesca Calearo, alias Madame, si è raccontata in un’appassionata intervista per il Corriere della Sera. “Quando avevo 14 anni mi innamorai dell’allenatore di pallavolo, lui ne aveva 30. Gli scrissi un messaggio ‘A diciotto anni potrò darti un bacio?’ Poi, arrivata ai 18, ero già da un’altra parte, innamorata della professoressa di matematica“. Libera. Se, a fatica, dovessimo scegliere un solo aggettivo per descrivere Madame potremmo dire “libera”. Ma una vera libertà, di quelle che te le devi sudare, come ha dichiarato lei stessa: “Quando andavo alle medie non mi lavavo, a scuola mi prendevano in giro. Una ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Uno spirito libero, fuori dregole e dall’etichette che un po’ ci uccidono e un po’ ci rassicurano, Francesca Calearo, alias Madame, si è raccontata in un’appassionata intervista per il Corriere della Sera. “avevo 14 anni mi innamorai dell’natore di pallavolo, lui ne aveva 30. Gli scrissi un messaggio ‘A diciotto anni potrò darti un bacio?’ Poi, arrivata ai 18, ero già da un’altra parte, innamorata della professoressa di matematica“. Libera. Se, a fatica, dovessimo scegliere un solo aggettivo per descrivere Madame potremmo dire “libera”. Ma una vera libertà, di quelle che te le devi sudare, come ha dichiarato lei stessa: “non mi, a scuola mi prendevano in giro. Una ...

