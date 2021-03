Odissea via Roma | ultimo capitolo Parte il lifting dell' ultimo tratto E i bagolari saranno risparmiati

(Di sabato 20 marzo 2021) Per viasi avvicina l'ora X: quella'apertura del cantiere che riqualificherà l''arteria salvando ial centro di un duro confronto politico in corso ormai da due ...

Advertising

ringoringhetto : Lucio Battisti e l’odissea della sua eredità: si starà rigirando nella tomba - larafacco_press : RT @GAMeCBergamo: Dopo il corso triennale Odissea nell’Arte, vi presentiamo Art Academy, una nuova piattaforma online che intende incentiva… - GAMeCBergamo : Dopo il corso triennale Odissea nell’Arte, vi presentiamo Art Academy, una nuova piattaforma online che intende inc… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - FantasyVoice1 : Con L’aliante scomparso, finalista al Premio Odissea 2016, Maurizio Cometto dà il via al ciclo Il libro delle anime… -

Ultime Notizie dalla rete : Odissea via

Il Giorno

A dare la notizia il sindaco Augusto Airoldi: "Tutto è pronto per l'avvio del cantiere che porterà alla trasformazione diRoma, nel tratto traGuaragna eManzoni, una trasformazione green ...Protagonista di questagiudiziaria Marco Arosio, 44enne residente a Biassono, ...di avere fatto sparire quasi 22mila euro a lui versati dagli inquilini del condominio 'Altana II' di...Per via Roma si avvicina l’ora X: quella dell’apertura del cantiere che riqualificherà l’ultimo tratto dell’arteria salvando i bagolari al centro di un duro confronto politico in corso ormai da due an ...Un’odissea, per il carrozziere di Rocca d’Arce, durata 5 anni, tra processo di primo e secondo grado. Omicidio di Serena Mollicone ad Arce: processo al via con 220 testimoni. Tra i 260 testimoni che ...