NFL – I prospetti del draft 2021 | Adetokunbo Ogundeji

(Di sabato 20 marzo 2021) Quando, nel 2016, ha reclutato, Notre Dame aveva già in mente un piano per far crescere il giocatore, nella difesa della squadra. I risultati si sono visti a partire dalla stagione 2018, quando il defensive end ha cominciato a trovare spazio, all’interno della linea difensiva dei Fighting Irish. La sua crescita è rimasta costante e, nel 2020, l’investimento suha dato i suoi frutti. Chi è? Durante gli anni del liceo,mostra un ottimo potenziale. Un infortunio subito nell’ultima stagione rischia, però, di compromettere la sua ammissione all’università. Nonostante questo, i college del paese riconoscono il suo talento. Per il ragazzo, valutato tre stelle da ESPN, arrivano diverse offerte, tra cui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NFL prospetti

Periodico Daily - Notizie

Cade Cunningham e iNBA Il torneo NCAA è una vetrina unica per i talenti che sognano la ... il palazzo dove giocano gli Indianapolis Colts del football, su cui verranno allestiti due ...Cade Cunningham e iNBA Il torneo NCAA è una vetrina unica per i talenti che sognano la ... il palazzo dove giocano gli Indianapolis Colts del football, su cui verranno allestiti due ...ha reclutato Adetokunbo Ogundeji, Notre Dame aveva già in mente un piano per far crescere il giocatore, nella difesa della squadra.Prima dell’approdo all’università, Eric Stokes non rientrava tra i giovani defensive back più quotati, per diventare prime scelte nella NFL. Poi, durante gli anni ... cornerback della nazione e il 65° ...