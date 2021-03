Neonato ustionata dopo parto | “Il risarcimento andrà a lui”

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ilsarà dato solo al piccolo”. E’ quanto annuncia l’associazione “Donne per il sociale Onlus” in merito al caso deldi poco più di una settimana ricoverato al Santobono con ustioni sul 15% del corpola nascita. Per i genitori è arrivata ieri, da parte del Gip di Napoli Rosaria Maria Aufieri, la convalida dell’arresto in carcere. Si tratta di Concetto Bocchetti, 46 anni, e di Alessandra Terracciano, 36 anni, che però rimane per ora piantonata nell’Ospedale del Mare dove e’ ricoverata. Appena i sanitari daranno il loro nullaosta verra’ sottoposta a interrogatorio. “Lo stato di gravidanza era noto agli assistenti sociali e, probabilmente, anche al Tribunale per i Minorenni, così come noto ero lo stato degrado in cui viveva la famiglia Bocchetti-Terracciano, alla quale erano ...

