Mrs. Doubtfire:Chris Columbus, nega linguaggio per adulti (Di sabato 20 marzo 2021) Mrs. Doubtfire. Parlando a Entertainment Weekly, Columbus ha detto che la propensione dell'attore Robin Williams per gli improvvisi ha portato a tre diversi approcci nelle riprese del film di Mrs. Doubtfire. Cosa ha detto Columbus su Mrs. Doubtfire? "La realtà è che c'era un accordo tra me e Robin, che era, lui farà una o due, tre riprese. E poi diceva: "Allora fammi giocare." E fondamentalmente andavamo da 15 a 22 take, penso che 22 siano il massimo che ricordo ", ha detto Columbus. Le voci della signora Doubtfire su una versione dell'NC-17 sono state smentite dal regista del film, Chris Columbus. Ma dice che c'è un taglio R-rated tra tre diverse versioni del film. NC-17 Un punteggio NC-17 impedirebbe ai minori di 17 anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Mrs Doubtfire Mrs. Doubtfire, Chris Columbus conferma che esistono scene R - rated cancellate Christopher Columbus ha confermato ad Entertainment Weekly che esiste una versione con classificazione R - Rated del mitico Mrs. Doubtfire , autentico cult del 1993. All'epoca la pellicola venne classificata PG - 13, ovvero praticamente per tutti, essendo pensata per le famiglie. Ma il regista dovette mettere da parte ...

Mrs. Doubtfire: 'Esiste una versione del film vietata ai minori', svela il regista Chris Columbus, regista di Mrs. Doubtfire , ha dichiarato che esiste una versione del film con Robin Williams vietata ai minori . Il regista non ha escluso la possibilità di condividere questo materiale, in futuro, magari in ...

Mrs. Doubtfire: "Esiste una versione del film vietata ai minori", svela il regista Movieplayer.it Mrs. Doubtfire: il regista sull’esistenza della versione R-rated Il regista Chris Columbus ha rivelato che esiste una versione con classificazione R-Rated dell'amata commedia del 1993 Mrs. Doubtfire, anche se non c'è ...

Chris Columbus: “Esiste una versione di Mrs. Doubtfire vietata ai minori” Chris Columbus, il regista di Mrs. Doubtfire, ha dichiarato a distanza di quasi 30 anni che esiste una versione del film con Robin Williams vietata ai minori. Queste scene vietate ai minori altro non ...

