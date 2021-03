(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Quarta e ultima giornata domani per la. la manifestazione promossa dal Comune di- Assessorato alla Trasformazionee e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un'edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'. Questi gli appuntamenti della giornata. Empowering the school fortransition. Alle ore 11 Quale futuro per i festival post pandemia? Alle ore 11 Nutripiatto: prepariamo un piatto salutare con scratch. Alle ore 14.30 Visioni di città. Alle ore 15 Dati bene comune. Alle ore 15.30 Le carte salterine. Giochi e storie per la sostenibilità ambientale. Alle ore 16. A cura di Acra Il cinema e le periferie. Alle ore ...

Tecno_Corriere : Piccoli accorgimenti che possono sempre tornare utili - TV7Benevento : Milano Digital Week, top events domenica 21 marzo... - fisco24_info : Milano Digital Week, top events domenica 21 marzo: Quarta e ultima giornata domani per la Milano Digital Week. la m… - Fra7russo : RT @gdt62: La #bici del futuro targata ?@NASA? ha gli stessi pneumatici dei rover marziani ?@GRAB_Roma? ?@mcacciaglia64? ?@100Clacco? ?@luc… - GiovannaDiTroia : Nasce #Milano #SmartCityAlliance: pubblico e privato digitalizzano la città -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Digital

Quarta e ultima giornata domani per laWeek. la manifestazione promossa dal Comune di- Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno ...INTERVISTA A FRANCESCA LIBERATORE La tua presentazione aha colpito per la sua lucida ... non potevo prescindere questa volta dal confrontarmi con il "" e già, anche in un primo momento ...Covid positivi con 41.260 tamponi effettuati, Coronavirus lombardia i dati dei tamponi. I guariti sono 989 . Coronavirus milano contagi ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Quarta e ultima giornata domani per la Milano Digital Week. la manifestazione promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e re ...