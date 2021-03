Luca Ward a Verissimo, il doppiatore confessa la dolorosa morte del padre: “Avevo 13 anni” (Di sabato 20 marzo 2021) Luca Ward è al centro di una lunga intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Il celebre attore e doppiatore si racconta a cuore aperto e rivive uno dei dolori che più hanno segnato il suo percorso esistenziale: la morte del padre per un aneurisma. “Avevo 13 anni compiuti da poco“, le parole dell’attore, che rivela uno degli ultimi gesti della figura paterna prima che se ne andasse. Luca Ward: il doloroso ricordo del padre Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di quest’oggi figura anche Luca Ward, celebre attore e doppiatore che ha dato voce ai più grandi protagonisti del cinema, come ‘Il Gladiatore’. Ai microfoni di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021)è al centro di una lunga intervista a, nel salotto di Silvia Toffanin. Il celebre attore esi racconta a cuore aperto e rivive uno dei dolori che più hanno segnato il suo percorso esistenziale: ladelper un aneurisma. “13compiuti da poco“, le parole dell’attore, che rivela uno degli ultimi gesti della figura paterna prima che se ne andasse.: il doloroso ricordo delTra gli ospiti dinella puntata di quest’oggi figura anche, celebre attore eche ha dato voce ai più grandi protagonisti del cinema, come ‘Il Gladiatore’. Ai microfoni di ...

