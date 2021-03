Il dramma del Covid: più di un milione di morti in Europa (Di sabato 20 marzo 2021) Covid, l’Europa supera la soglia di un milione di morti a causa del nuovo coronavirus. E i vaccini procedono ancora a rilento. Il dramma del Covid si traduce in numeri, con l’Europa che ha superato il milione di morti per il nuovo coronavirus. Si tratta di dati che riassumo in qualche modo tutta la drammaticità di questa emergenza sanitaria che ha travolto il Vecchio Continente. Covid, in Europa più di un milione di vittime dall’inizio della pandemia Le stime sono quelle riportate da Reuters. Dall’inizio della pandemia fino alla metà del mese di marzo sono stati registrati in Europa almeno 37.221.978 casi di coronavirus e 1.000.062 i ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021), l’supera la soglia di undia causa del nuovo coronavirus. E i vaccini procedono ancora a rilento. Ildelsi traduce in numeri, con l’che ha superato ildiper il nuovo coronavirus. Si tratta di dati che riassumo in qualche modo tutta laticità di questa emergenza sanitaria che ha travolto il Vecchio Continente., inpiù di undi vittime dall’inizio della pandemia Le stime sono quelle riportate da Reuters. Dall’inizio della pandemia fino alla metà del mese di marzo sono stati registrati inalmeno 37.221.978 casi di coronavirus e 1.000.062 i ...

Advertising

80Ciaccarini : RT @BeppeBort: Il vangelo di oggi ci esorta a spalancare la nostra mente, a non rinchiudersi in sterili pregiudizi, come per i Sinedriti: '… - PeppeMarin68 : RT @AntonelloPicc: @valeriodalo78 @MISE_GOV ArcelorMittal non può continuare a farsi scudo del dramma sociale, che vede coinvolto un intero… - PriscianoBiagio : RT @AntonelloPicc: @valeriodalo78 @MISE_GOV ArcelorMittal non può continuare a farsi scudo del dramma sociale, che vede coinvolto un intero… - AntonelloPicc : @valeriodalo78 @MISE_GOV ArcelorMittal non può continuare a farsi scudo del dramma sociale, che vede coinvolto un i… - Potito40709597 : 20.03.20 inizio’ il dramma, chiamai il 118, non dimenticherò mai la sensazione di benessere appena attaccato alla b… -