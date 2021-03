Gigante maschile Finali Lenzerheide, risultati e classifica: Pinturault vince e si prende la Coppa del Mondo (Di sabato 20 marzo 2021) Un compleanno indimenticabile per Alexis Pinturault, corona una grande carriera vincendo il Gigante maschile alle Finali di sci alpino di Lenzerheide che gli vale la Coppa del Mondo generale e quella di specialità. Il tutto nel giorno in cui festeggia 30 anni. Il francese ha chiuso con il tempo complessivo di 2’15”75, precedendo di 20 centesimi il croato Filip Zubcic e di 21 il connazionale Faivre. Quinto a 64 centesimi Luca De Aliprandini, sceso di una posizione dopo il quarto posto della prima manche. Male l’austriaco Marco Odermatt, grande delusione di giornata: partiva al comando nella classifica di Gigante ma ha dilapidato il vantaggio chiudendo soltanto 11°. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Un compleanno indimenticabile per Alexis, corona una grande carrierando ilalledi sci alpino diche gli vale ladelgenerale e quella di specialità. Il tutto nel giorno in cui festeggia 30 anni. Il francese ha chiuso con il tempo complessivo di 2’15”75, precedendo di 20 centesimi il croato Filip Zubcic e di 21 il connazionale Faivre. Quinto a 64 centesimi Luca De Aliprandini, sceso di una posizione dopo il quarto posto della prima manche. Male l’austriaco Marco Odermatt, grande delusione di giornata: partiva al comando nelladima ha dilapidato il vantaggio chiudendo soltanto 11°. SportFace.

