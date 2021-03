Forma di governo e norme costituzionali Il libro di Citino

Leggi su formiche

(Di sabato 20 marzo 2021) Se tutti gli articoli della Costituzione potessero essere apprezzati nel loro empireo, in un ambiente astorico e acritico privo di interferenze con la realtà, quasi certamente risulterebbero saldamente ispirati a principi e valori universali, ipoteticamente idonei a soddisfare con razionalità ed efficacia le complicate esigenze di uno Stato. Lesembrerebbero, in altre parole, adempiere alla perfezione al loro scopo, in una sistematica concepita per essere completa, certa, impeccabile. Salvo poi scoprire che quella Costituzione bella, anzi “bellissima” sulla carta, negli sviluppi quotidiani della politica divide e contrappone, talvolta anche insanabilmente, i soggetti che agiscono nelle istituzioni. Santi Romano definiva il diritto un «severo e solenne tempio, le cui porte invitatrici non vengono mai chiuse, e che attende sempre ...