Dopo Temptation Island Valeria Liberati e Ciavy si sposano. L’annuncio (Di sabato 20 marzo 2021) Valeria Liberati e Ciavy si sposano Una relazione travagliata quella tra Valeria Liberati e Ciavy. A Temptation Island i due hanno messo a dura prova i loro sentimenti e Dopo un brusco stop sulla loro storia hanno deciso di riprovarci. La notizia del loro riavvicinamento, lo scorso anno, ha fatto piovere non poche critiche sulla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 marzo 2021)siUna relazione travagliata quella tra. Ai due hanno messo a dura prova i loro sentimenti eun brusco stop sulla loro storia hanno deciso di riprovarci. La notizia del loro riavvicinamento, lo scorso anno, ha fatto piovere non poche critiche sulla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

angydavide : Leggo di temptation spero non accettano di partecipare dopo mesi al gf qui ci fanno morire ???? #PRELEMI - GarziaFlaminia : RT @gin20003: Bettarini svela che Pier ha scritto alla sua fidanzata dopo Temptation Island EliGreg: Ah ok sei monello bravo scrivi a tutte… - valefesta84 : RT @vistidalontano: 'Trovo Il reality un po' trash. Il trash non mi appartiene..' Ma dopo aver partecipato, tra i tanti reality, a Temptati… - Michi59790804 : @prelemiloveyou @cecchinoalcuore Quello lo dice Tommaso, io dico dopo le riprese di Temptation Island - angelicapenny : RT @icybelle_: “Trovo i reality un po’ trash, il trash non mi appartiene..” Ma dopo aver partecipato, tra i tanti reality, a Temptation Isl… -